ட்விஸ்ட்! தேனிக்கு படையெடுக்கும் ”முக்கிய தலைகள்” சேலத்தில் மையம் கொண்ட சசிகலா.. தடதடக்கும் அதிமுக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தேனியில் பண்ணை வீட்டில் தங்கியுள்ள அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை சந்திக்க தினமும் நூற்றுக்கணக்கான அதிமுகவினர் அணிவகுக்கும் நிலையில், சேலத்திற்கு சசிகலா பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது அதிமுக பரபரப்பை கூட்டியுள்ளது.

சட்டமன்ற தேர்தல், ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் என அடுத்தடுத்த பலத்த அடியை அதிமுக சந்தித்துள்ள நிலையில் அடுத்ததாக இரு ஆண்டுகளில் நடக்கவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தங்கள் பலத்தை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.

தற்போது உட்கட்சி தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில், மாவட்ட செயலாளர்களை மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை சில மூத்த நிர்வாகிகள் கட்சி தலைமையிடம் கூறியதாகவும், இதற்கு " முக்கிய மாவட்ட செயலாளர்கள்" கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின.

சென்னை பட்ஜெட் கூட்டம் தொடங்கிய உடனேயே.. சரசரவென வெளியே வந்த அதிமுக கவுன்சிலர்கள்..ஓ இதுதான் காரணமா

English summary

With hundreds of AIADMK workers marching daily to meet AIADMK co-ordinator O. Panneer Selvam, who is staying at a farm house in Theni. at the same time Sasikala's visit to Salem has added to the excitement in tn politics.