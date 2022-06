சித்தராமையாவுக்கு ‘அம்பேத்கர் சுடர் விருது”! விசிக தலைவர் திருமாவளவன் அறிவிப்பு! முழு பட்டியல் இதோ!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் அம்பேத்கர் சுடர் விருது கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் முதல்வர் சித்தராமையாவுக்கும், பெரியார் ஒளி விருது எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ராஜதுரைக்கும் வழங்கப்படும் என அக்கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் தமிழகம் மற்றும் இந்திய அளவில் சிறந்து விளங்குவோருக்கு ஆண்டுதோறும் விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது.

2022ஆம் ஆண்டு விருது பெறுவோரின் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவரும் எம்.பியுமான திருமாவளவன் வெளியிட்டு உள்ளார்.

English summary

On behalf of the viduthalai chiruthaigal katchi the ambedkar sudar award will be given to former Chief Minister of Karnataka siddaramaiah and the Periyar Oli Award will be given to writer SV Rajathurai, party leader Tilak Thirumavalavan has said.