அடடா.. எல்லைகளே தாண்டிய வரவேற்பு! விடுதலை சிறுத்தை, காங்கிரஸ் செயலால் பூரித்து போன சித்தராமையா!

Chennai

சென்னை: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் இன்று கர்நாடக முன்னாள் முதல்வரும், தற்போதைய எதிர்க்கட்சி தலைவருமான சித்தராமையாவுக்கு அம்பேத்கர் சுடர் விருது வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்காக தமிழ்நாடு வந்த சித்தராமையாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வரவேற்பால் அவர் நெகிழ்ச்சியடைந்து டுவிட்டரில் வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுத்து வரும் தலைவர்களை பாராட்டி பல்வேறு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் 'விருதுகள் வழங்கும் விழா - 2022'க்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

சென்னை திருவல்லிக்கேணி வாலாஜா சாலையில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கில் இன்று மாலை 4 மணிக்கு விருது வழங்கும் விழா நடைபெற உள்ளது. இந்த விழாவில் அம்பேத்கர் சுடர், பெரியார் ஒளி விருது, காமராசர் கதிர் விருது, அயோத்திதாசர் ஆதவன் விருது, காயிதேமில்த் பிறை விருது, செம்மொழி ஞாயிறு விருது, மார்க்ஸ் மாமணி விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளது.

Former Karnataka Chief Minister and current Leader of Opposition Siddaramaiah will be presented with the Ambedkar Sudar Award today on behalf of the Viduthalai Siruthaikal katchi. Siddaramaiah, who came to Tamil Nadu for this, was moved by the reception and posted on Twitter.