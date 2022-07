தொடர் நஷ்டம்! கைமாறும் ’அம்மா உணவகங்கள்’.? தீவிர ஆலோசனையில் சென்னை மாநகராட்சி! என்ன காரணம் தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஏழை எளிய மக்களுக்கு மலிவு விலையில் உணவு வழங்கும் அம்மா உணவகம் காரணமாக சென்னை மாநகராட்சிக்கு ஆண்டுதோறும் 120 கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்படுவதாகவும், இதனால் அறக்கட்டளை ஆரம்பித்து அதன் மூலம் நிதி பெற்று அம்மா உணவகத்தை நடத்த ஆலோசனை நடைபெற்று வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது.

கூலித் தொழிலாளிகள் ஏழை எளிய மக்கள் குறைந்த விலையில் பசியாறும் வகையில் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு அப்போது தமிழக முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா, அம்மா உணவகம் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இந்தத் திட்டம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது

இதையடுத்து மாநகராட்சி பகுதிகளிலும், அடுத்த கட்டமாக நகராட்சி என தமிழகம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. அம்மா உணவகங்களில் ஒரு இட்லி ஒரு ரூபாய்க்கும் ., சாம்பார் சாதம் 5 ரூபாய்க்கும் , சப்பாத்தி, பொங்கல், கலவை சாதம் உள்ளிட்டவை மிக குறைந்த விலையில் வழங்கப்பட்டதால் லட்சக்கணக்கான பொதுமக்கள் உணவருந்தினர்.

4 மாதமாகவே இப்படித்தான் நடக்கிறது! நமது அம்மா ஆசிரியர் பொறுப்பிலிருந்து விலகிய மருது அழகுராஜ் பேட்டி

English summary

120 crore rupees loss to Chennai Corporation every year due to Amma Restaurant which provides affordable food to poor people. As a result, there are reports that a foundation has been started and a consultation is underway to get funds and run the Amma restaurant.