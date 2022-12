ஸ்கெட்ச் ஓபிஎஸ்க்கு இல்லை! டிடிவிக்கே ஷாக் கொடுத்த சிவி சண்முகம்! அடுத்தடுத்து தாவும் அமமுக ’தலைகள்’

Chennai

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கும் இடையே மோதல் போக்கு நீடித்து வரும் நிலையில் அவ்வப்போது தலைகாட்டி பேசி வந்த டிடிவி தினகரனுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளித்திருக்கிறார் விழுப்புரம் மாவட்ட முன்னாள் அமைச்சரும் தற்போதைய மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சிவி சண்முகம். என்ன நடந்தது? அடுத்து என்ன நடக்கப் போகிறது? என்பது குறித்து விரிவான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர் விழுப்புரம் அதிமுகவினர்.

அதிமுகவில் என்ன நடந்தாலும் இறுதிவரை போராடி தனக்கான இடத்தை பெற்றே தீருவேன் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி உறுதியாக இருக்கிறார். பலமுறை பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டும், ஓ.பன்னீர்செல்வம், டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோரை அதிமுகவில் சேர்க்க மறுத்து வருகிறார்.

அதே நேரத்தில் பாஜக தரப்புடன் இணக்கம் காட்டி வரும் டிடிவி தினகரன் மீண்டும் அதிமுக கூட்டணியில் இணைய ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். இதன் மூலம் மீண்டும் அதிமுக கட்சிக்குள்ளும் செல்வாக்கு பெறலாம் என அவர் திட்டமிட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

Former Minister of Villupuram district and current Rajya Sabha member CV Shanmugam has given shock treatment to TTV Dhinakaran, who has been talking head-to-head from time to time while the conflict between Edappadi Palanicham and O. Panneerselvam is continuing on the AIADMK single leadership issue.