துச்சாதனன் துரைமுருகன்! தெலுங்கு பட வில்லன் பொன்முடி! திமுக அமைச்சர்களை பொளந்து கட்டிய தினகரன்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழகத்தில் அமைச்சர்களாக இருப்பவர்கள் அந்த பதவிக்குரிய மாண்பை கடைபிடிப்பதில்லை என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் வேதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் துரைமுருகனை துச்சாதனன் என்றும் அமைச்சர் பொன்முடியை தெலுங்க பட வில்லன் எனவும் கூறி தனது கோபத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் டிடிவி தினகரன்.

மேலும், துரைமுருகன் பேசும் பேச்சையெல்லாம் தன்னால் சகிக்க முடியவில்லை என்றும் அவருக்கு ஜமீன்தார் என்று நினைப்பு போல் எனவும் டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார்.

இந்துக்களை திமுகவினர் தாக்கி பேசுவதால் பாஜக வளர்ந்து வருகிறது.. டிடிவி தினகரன் திடீர் கருத்து

English summary

TTV Dinakaran says, Those who are ministers in Tamil Nadu do not adhere to the dignity of that position