வனிதா விஜயகுமாருக்கு மீண்டும் திருமணம்?.. கணவரின் பெயர் "எஸ்"ஸில் தொடங்கும்.. அடித்து கூறும் ஜோதிடர்

oi-Vishnupriya R

சென்னை: வனிதா விஜயகுமாருக்கு நிச்சயம் மீண்டும் திருமணம் நடைபெறும் என்று ஜோதிடர் ஒருவர் அழுத்தம் திருத்தமாக கணித்துள்ளார்.

நடிகை மஞ்சுளா- விஜயகுமாரின் மகள் வனிதா விஜயகுமார். இவரை சர்ச்சை நாயகி என கூறலாம். அந்த அளவுக்கு அவரை சுற்றி பல்வேறு சர்ச்சைகள் ஏற்பட்டன.

இந்த நிலையில் அவர் பிக்பாஸ் சீசன் 4 இல் கலந்து கொண்டார். இதன் மூலம் ரசிகர்களிடம் மீண்டும் பிரபலமானார். அதே சமயம் போட்டியாளர்களை தூண்டி வைத்து அதில் குளிர்காய்ந்ததையும் பார்வையாளர்கள் வெகுவாக விமர்சித்தனர்.

English summary

An astrologer says that Vanitha will get marraige again and her new husband's name starting with "S".