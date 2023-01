உயர்சாதிக்கு அவசரம்.. 983 சாதிக்கு ஒன்னுமில்ல! தேர்தல் கணக்கா? மத்திய அரசுக்கு அன்புமணி கண்டனம்

இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான உள் இடஒதுக்கீடு குறித்து பரிந்துரை செய்ய அமைக்கப்பட்ட நீதிபதி ரோகிணி ஆணையத்தின் பதவிகாலம் நீட்டிக்கப்பட்டதற்கு அன்புமணி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை: இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு உள் இடஒதுக்கீடு வழங்குவது குறித்து பரிந்துரை செய்ய அமைக்கப்பட்ட நீதிபதி ரோகிணி ஆணையம் அதன் பணிகளை முடித்து பரிந்துரைகளை இறுதி செய்து விட்ட நிலையில், அதை கேட்காமலேயே பதவிக்காலத்தை 14 வது முறையாக நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பது சமூக அநீதி என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்து உள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், "இந்தியாவில் பிற பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு உள் இடஒதுக்கீடு வழங்குவது குறித்து பரிந்துரை செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட நீதிபதி ரோகிணி ஆணையத்தின் பதவிக்காலம் 14-ஆவது முறையாக நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

ஆணையம் அதன் பணிகளை முடித்து பரிந்துரைகளையும் இறுதி செய்து விட்ட நிலையில், அது கேட்காமலேயே பதவிக்காலம் நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பது சமூக அநீதியாகும். கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் பிற பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு தொடர்ந்து அநீதி இழைக்கப்பட்டு வருகிறது.

