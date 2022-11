“லாஜிக் செக்”..உழவர் நிதித்திட்டம்! ஆர்டிஐயில் பரபர தகவல் - மத்திய அரசுக்கு அன்புமணி “கிடுக்குப்பிடி”

Chennai

சென்னை: உழவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6000 நிதி வழங்கும் திட்டத்தின் பயனாளிகள் எண்ணிக்கை மூன்றில் ஒரு பங்காக குறைவு ஏன் என்பது பற்றி விசாரணை நடத்த வேண்டும் என பாமக தலைவர்அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

இந்தியாவில் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 மூலதன மானியம் வழங்கும் திட்டத்தின் பயனாளிகள் எண்ணிக்கை கடந்த இரு ஆண்டுகளில் 67% குறைந்திருப்பதாக வெளியாகி உள்ள புள்ளி விவரங்கள் அதிர்ச்சியளிக்கின்றன. உழவர்கள் கடுமையான நெருக்கடிகளை சந்தித்து வரும் நிலையில், பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவது பல்வேறு ஐயங்களை எழுப்புகிறது.

சிறு மற்றும் குறு உழவர்கள் சாகுபடிக்குத் தேவையான இடுபொருட்களை வாங்குவதற்காக ஆண்டுக்கு 3 முறை தலா ரூ.2,000 வீதம் ரூ.6,000 வழங்கும் திட்டம் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்டது.

