எனக்கு பதவி ஆசையெல்லாம் கிடையாது..! பாமகதான் வித்தியாசமான கட்சி! சொல்கிறார் அன்புமணி ராமதாஸ்

செங்கல்பட்டு : இருப்பதிலேயே பாமக தான் வித்தியாசமான கட்சி எனவும், எனக்கு பதவி ஆசையெல்லாம் கிடையாது ஆனால் ஒருமுறை ஆட்சிக்கு வந்தால் போதும் என பாமக இளைஞரணி தலைவரான அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

செங்கல்பட்டு மத்திய மாவட்ட பாமக சார்பில் நிர்வாகிகள் உடனான ஆலோசனை கூட்டம் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இளைஞர் அணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ், "தமிழகத்தில் பெரும்பான்மையான வாக்குகள் பெண்களுடையது. ஆனால் அது ஓட்டுகளாக மாறவில்லை. அதனை ஓட்டுக்களாக மாற்ற வேண்டும். பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் யாரும் பொறுப்புக்காக வரவில்லை

Anbumani Ramadoss, the youth wing leader of Pmk, has said that Pmk is a different party in existence and that he has no desire for office but once he comes to power.