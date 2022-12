அண்ணாமலை எதுவும் தெரியாமல் பேசுகிறார்..தேயிலை பற்றி என்ன தெரியும்.. வனத்துறை அமைச்சர் ‘நறுக்’கேள்வி

Chennai

சென்னை: டேன்டீ விவகாரத்தில் ஒருவருக்கு கூட வேலையிழப்பு ஏற்படாத நிலை ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் அண்ணாமலை தேயிலை பற்றி எதுவும் தெரியாமல் மேடையில் பேசி வருகிறார் என்றும் தமிழக வனத்துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் பேசியுள்ளார்.

நீலகிரி, வால்பாறை ஆகிய இடங்களில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு தேயிலை தோட்டங்கள் (டேன்டீ) உள்ளன.

இலங்கையில் இருந்து தாயகம் திரும்பிய ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் குடும்பங்கள் இந்த தோட்டத்தில் பணியாற்றி வருகின்றனர். டேன் டீ நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான இந்த நிலத்தை வனத்துறையிடம் ஒப்படைக்கும் முடிவுக்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்பின.

