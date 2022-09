போராட்டம் “ஓகே”.. தமிழகம் முழுவதுமா? இல்லை கோவையில் மட்டுமா? அண்ணாமலை அறிக்கையால் தாமரைகள் குழப்பம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசாவை கண்டித்து நேற்று தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டு அறிக்கையின் தலைப்பில் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் என்று குறிப்பிட்டுவிட்டு அதன் இறுதியில் கோவையை நோக்கி திரண்டு வாருங்கள் என்று கூறி இருப்பது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

நீலகிரி தொகுதியின் திமுக எம்பியும் முன்னா மத்திய அமைச்சருமான ஆ.ராசா பேசிய கடந்த 2 நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஆ.ராசா தன்னுடைய உரையில், "கிறிஸ்துவராகவோ இஸ்லாமியராகவோ பெர்சியராகவோ இல்லாவிட்டால் நீ இந்துதான் என உச்சநீதிமன்றம் சொல்கிறது.

இப்படிப்பட்ட கொடுமை வேறு எந்த நாட்டிலாவது உண்டா? இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ சூத்திரன். சூத்திரனாக இருக்கும் வரை நீ விபச்சாரியின் மகன். இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ பஞ்சவன். இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ தீண்டத்தகாதவன்." என்று கூறினார்.

ஆ.ராசா விவகாரம்:பனாரஸ் இந்து பல்கலை சனாதன தர்மம் நூலை PDF-ல் அனுப்பும் திமுக கார்த்திகேய சிவசேனாபதி

English summary

Tamil Nadu BJP President Annamalai issued a protest announcement condemning DMK Member of Parliament A.Raja mentioned that protest in the All over tamilnadu in title and at the end of it he said to rally towards Coimbatore leads confusion.