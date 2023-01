பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் முதல் கையெழுத்தே அறநிலையத் துறை நீக்கம்தான்.. அண்ணாமலை

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் முதல் கையெழுத்தே அறநிலையத் துறை நீக்கம்தான் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே பாஜக ஆன்மீக ஆலய மேம்பாட்டு பிரிவு சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடந்தது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் துணைத் தலைவர் நாச்சியப்பன் தலைமை வகித்தார். தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜக மூத்த தலைவர் எச் ராஜா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த கூட்டத்தில் அவர்கள் பேசுகையில் இந்து ஆலயங்களை அறநிலையத் துறை மேற்பார்வையிடலாம். நிர்வாகம் செய்யக் கூடாது. குத்தகை என்ற பெயரில் கோயில் நிலங்கள் தாரை வார்க்கப்படுவதை தடுக்க வேண்டும்.

பாஜக தலைமை கைக்கு போன 'பந்து’.. யாருக்கு ஆதரவு? அண்ணாமலை முடிவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் எதிர்காலம்? ஆஹா!

English summary

Tamilnadu BJP President Annamalai says that if BJP come to power in Tamilnadu, then Hindu religious endowment board will be eradicited.