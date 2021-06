'ஜுடோ கெபிராஜ்' மீது பாய்ந்தது புதிய வழக்கு.. வெளிநாட்டில் வாழும் இளம்பெண் இமெயில் பரபர புகார்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தற்காப்பு கலை பயிற்சி நடத்தி வந்த ஜுடோ பயிற்சியாளர் கெபிராஜ் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாக கைதாகி சிறையில் உள்ளார். இவர் மீது சி.பி.சி.ஐ.டி போலீசார் மேலும் ஒரு பெண் அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்கை பதிவு செய்துள்ளனர்.

சென்னை அண்ணாநகர் 11-ஆவது பிரதான சாலையில் தனியார் தற்காப்புப் பயிற்சி அளித்து வந்தவர் பயிற்சியாளர் கெபிராஜ். இவர் சென்னையில் உள்ள பள்ளிகளில் பகுதி நேரமாக தற்காப்பு கலையை மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வந்திருக்கிறார்.

தன்னிடம் பயிற்சிக்கு வந்த மாணவி ஒருவருக்கு கெபிராஜ் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக எழுந்தது. இது தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட மாணவி அளித்த புகாரின் பேரில் அண்ணாநகர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் கெபிராஜ் மீது வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

English summary

Kebiraj, a judo coach who has been practicing martial arts, has been arrested and jailed for sexual harassment. The CB CID police have registered a case against him on a complaint lodged by a woman.