4 "விவிஐபிகள்".. உடனே ஆரம்பிங்க.. களமிறங்கிய "வாரிசு".. எடப்பாடியின் "அடையாளம்" மாறுதா.. அப்ப ஓபிஎஸ்

சென்னை: தென்மண்டல அதிமுக குறித்து ஒரு முக்கிய செய்தி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.. மொத்தம் 4 பேராம்.. அவர்களைதான் முக்குலத்தோர் உற்று கவனித்து வருகிறார்கள்.

தேவர் ஜெயந்தி வரஉள்ள நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன செய்ய போகிறார்? தேவர் சமுதாயத்தை எப்படி கவர போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறி உள்ளது..

ஓபிஎஸ்ஸுக்கு செக் வைக்கும் விதமாகவும், தென்மண்டல வாக்குகளை அள்ளுவதற்காகவும், அச்சமூக மக்களின் மனதை குளிர வைப்பதற்காகவும், பொருளாளர் பதவியை திண்டுக்கல் சீனிவாசனுக்கும், எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் பதவி ஆர்பி உதயகுமாருக்கும் தந்தார்..

மதுரையையும் கொஞ்சம் பாருங்க.. எடப்பாடி எடுத்த ஆக்‌ஷன் அப்படியே நின்னுடுச்சு.. ஆர்பி உதயகுமார் பரபர!

Are the supports gathering for the OPS team and Who are the 4 Ex Ministers