கண்ணை உறுத்திய ஓபிஎஸ்ஸின் "காவித்துண்டு".. எடப்பாடிக்கு தந்த "மெசேஜ்".. விரைவில் புதிய மாற்றங்களாமே?

Chennai

சென்னை: பாஜக தலைவர் நட்டாவை ஓபிஎஸ் நேரில் சந்தித்து பேசியதைடுத்து, சில முக்கிய தகவல்கள் இன்னும் 2 நாளில் வெளியாகக்கூடும் என்றும், அதிமுக முகாமில் புதிய மாற்றங்களுக்கு இந்த சந்திப்பு விரைவில் வித்திடும் என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.

ஜி - 20 மாநாடு தலைமை பொறுப்பை இந்தியா ஏற்றுள்ள நிலையில், அதன் கூட்டங்கள் குறித்து, பிரதமர் மோடி தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் டெல்லியில் கடந்த வாரம் நடைபெற்றது.

முன்னதாக, இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும்படி, மாநில முதலமைச்சர்களுக்கும், பிரதான எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.

