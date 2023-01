"பச்சைக்கொடி?".. உதயசூரியன் "கிழக்கில்" உதிக்குதா.. எப்படி பார்த்தாலும் பிளஸ் போல இருக்கே..பலே திமுக

Chennai

சென்னை: வரப்போகும் இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி என்ன முடிவெடுக்க போகிறது என்பது இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரியாத நிலையில், பல்வேறு அனுமானங்களும், யூகங்களும் வெடித்து கிளம்பி வருகின்றன.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி மாதம் 27ம் தேதி நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் ஜனவரி 31ம் தேதி முதல் தொடங்கும் என்றும், வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் பிப்ரவரி 7ம் தேதி என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Are these the confusions in the DMK alliance and and What decision EVKS Elangovan going to take