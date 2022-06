"நம்பர் 2".. லீக்கான "சீக்ரெட் டீல்".. ஓபிஎஸ் வண்டிய பார்த்ததுமே..எகிறிய எடப்பாடி டீம் .. அப்ப அதுவா

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ஓபிஎஸ் வர போகிறார் என்ற தகவல் கிடைத்ததுமே, ஆலோசனை நடத்தி கொண்டிருந்த எடப்பாடி டீம் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் தலைதெறிக்க கிளம்பி போயுள்ளது.. அப்படியானால் ஓபிஎஸ்-க்கான கிரேஸ் கூடிவிட்டதா? என்ன நடக்க போகிறது கட்சிக்குள்?

இத்தனை நாளும் உள்ளுக்குள்ளேயே புகைந்து கொண்டிருந்த பொதுச்செயலாளர் பதவி விவகாரம் வெடித்து கிளம்பி உள்ளது.. அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் தரப்பினர் வெளிப்படையாகவே அதிருப்திகளை கொட்ட ஆரம்பித்துவிட்டனர்.

இது அதுக்கும் மேல! ஜெ.வை விட ஒரு படி மேலே.. எடப்பாடி போடும் மாஸ்டர்பிளான்.. யாரும் வாலாட்ட முடியாது!

OPS - EPS ஆதரவாளர்கள் இடையே வாக்குவாதம்... AIADMK-வில் தொடரும் அதிகார மோதல் *Politics

ஓபிஎஸ் ஒரு பக்கமும், எடப்பாடி மறுபக்கமும் கட்சியை தங்கள் கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.. இதில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு போதுமான ஆதரவுகள் கிடைத்து வருவதாக தெரிகிறது.

English summary

Are they going to elect edapadi palanisamy as the leader and what will ops do the next எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவின் தலைவராக நிறைய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது