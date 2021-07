அருவாளை தூக்கி ஆவேசமான வீரலட்சுமி.. வீடியோ அனுப்பியவரை தூக்கிய சென்னை போலீஸ்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழர் முன்னேற்ற படை தலைவர் வீரலட்சுமிக்கு வாட்சாப்பில் ஆபாச வீடியோ அனுப்பியதாக சென்னை போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் அரியலூர் மாவட்டம் ஆண்டிமடத்தை சேர்ந்த ஆரோக்கியசாமி(38) என்பவரை கேரளாவின் மலப்புரத்தில் வைத்து கைது செய்த போலீசார், அவரை சென்னைக்கு அழைத்து வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

Veeralakshmi-யின் அனல் தெறிக்கும் பேச்சு - அரபு நாட்டு தண்டனை கொடுப்பேன்

தமிழர் முன்னேற்ற படை தலைவர் வீரலட்சுமி தனக்கு மர்ம நபர் ஒருவர் வாட்சாப்பில் ஆபாச வீடியோ அனுப்பியதாக சங்கர் நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார் .

வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் மூன்று மாதங்களாக ஆபாச வீடியோ அனுப்பியவர்களை கைது செய்யாமல் காலம் தாழ்த்தி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

thamizhar munnetra padai Veeralakshmi had lodged a complaint with the Chennai police alleging that mysterious persons had sent her a video on WhatsApp. The police arrested Arokyasamy (38) from Andimadam, Ariyalur district in Malappuram, Kerala, brought him to Chennai, produced him in court and remanded him in custody.