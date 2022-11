யாருக்கும் இந்நிலை வரக்கூடாது.. அரசு டாக்டர்களை கைது செய்யனும் - இறந்த வீராங்கனை தந்தை ரவி கோரிக்கை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 2 அரசு மருத்துவர்களின் கவனக்குறைவு காரணமாக கால் அகற்றப்பட்ட 17 வயது கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா உயிரிழந்த நிலையில் அரசு மருத்துவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என அவரது தந்தை ரவி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சென்னை வியாசர்பாடியை சேர்ந்தவர் ரவி. இவர மகள் பிரியா. 17 வயது கால்பந்து வீராங்கனையான இவர் மாவட்ட, மாநில அளவிலான கால்பந்து போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறார்.

இந்த நிலையில் இவருக்கு வலது காலில் ஜவ்வு பிரச்சனை ஏற்பட்டது. இதற்காக அரசு மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை செய்தபோது அவருக்கு ரத்த ஓட்டம் தடைபட்ட நிலையில் கால் அகற்றப்பட்டது. இந்த நிலையில் இன்று உயிரிழந்தார்.

English summary

After the death of 17-year-old football player Priya, whose leg was amputated due to the negligence of 2 government doctors, her father Ravi has urged the government doctors to be arrested.