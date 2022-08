14வது முறையாக..? மேலும் 3 வாரம் அவகாசம் கோரி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் தமிழக அரசுக்கு கடிதம்.. காரணம் என்ன?

Chennai

சென்னை : முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பாக விசாரித்து வரும் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் மேலும் 3 வார காலம் அவகாசம் வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணைக்காக அமைக்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்கு 13வது முறையாக வழங்கப்பட்ட கால அவகாசம் நாளையுடன் நிறைவடைகிறது.

இந்நிலையில், எய்ம்ஸ் மருத்துவக்குழு ஆய்வு செய்து தாக்கல் செய்யவிருக்கும் அறிக்கை ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழக அரசியம் கூடுதல் அவகாசம் கோரியுள்ளது ஆறுமுகசாமி ஆணையம்.

English summary

The deadline for the Arumugasamy Commission set up to probe the death of Jayalalitha ends tomorrow. In this case, Arumugasamy Commission wrote a letter to TN government asking for another 3 weeks extension.