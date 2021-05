முதல்வர் ஸ்டாலின் கிரீன் சிக்னல்.. சென்னையில் கடுமையாகும் லாக்டவுன் விதிகள்.. ககன்தீப் சிங் உத்தரவு

Chennai

சென்னை: சென்னையில் லாக்டவுன் விதிகளை மீறுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கடந்த மே 10ம் தேதியில் இருந்து லாக்டவுன் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. முழு லாக்டவுன் போடப்பட்டாலும் கூட மக்கள் தொடர்ந்து வெளியே செல்வதும், தேவையின்றி சுற்றுவதும் அதிகமாகி வருகிறது.

சென்னையில் லாக்டவுன் போடப்பட்டதற்கான அறிகுறியே சில பகுதிகளில் தெரியவில்லை. இந்த நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இது தொடர்பாக இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் ஆலோசனை செய்தார்.

As Tamilnadu CM MK Stalin talks about the increase in lockdown regulations at all party meet, Chennai goes for strict rules from tomorrow.