"அந்த திட்டம்தான் அவருக்கும் இருந்தது".. காலியாகும் மநீம கூடாரம்.. கமலின் அடுத்த பிளான்தான் என்ன?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியில் இருந்து அடுத்தடுத்து முக்கியமான நிர்வாகிகள் எல்லோரும் வெளியேறி வரும் நிலையில், அதன் தலைவர் கமல்ஹாசன் என்ன செய்ய போகிறார்? அவரின் அடுத்த மூவ் என்னவாக இருக்கும் என்று கேள்வி எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக சில தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் மக்கள் நீதி மய்யம் ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றிபெறவில்லை என்றாலும் கூட சில தொகுதிகளில் கவனிக்கத்தக்க வகையில் வாக்குகளை பெற்றது. முக்கியமாக கொங்கு மாவட்டங்களில் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் வாக்கு சதவிகிதம் நன்றாகவே இருந்தது.

ஆனால் தேர்தல் தோல்விக்கு பின் ஒரே வாரத்தில் வரிசையாக மக்கள் நீதி மய்ய நிர்வாகிகள் அடுத்தடுத்து வெளியேறி வருகிறார்கள். கமலுக்கு அடுத்து முக்கிய தலைவர்களாக கருதப்பட்ட பலர் வரிசையாக கட்சியை விட்டு வெளியேறி வருகிறார்கள்.

English summary

As many leaders leaving the Makkal Needhi Maiam, What will the chief Kamal Haasan do next to hold his party?