டிசம்பர் 4 : 6 ஆண்டுகளாக விசாரித்த ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கையின்படி ஜெயலலிதா நினைவு நாள் இன்றுதான்!

சென்னை : ஜெயலலிதா மரண மர்மம் குறித்து விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் அறிக்கைப்படி டிசம்பர் 4ஆம் தேதியான இன்றுதான் ஜெயலலிதாவின் நினைவு நாள்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அப்பல்லோ மருத்துவமனை குறிப்பிட்டது போல் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி இறக்கவில்லை என்றும் டிசம்பர் 4ஆம் தேதியே அவர் இறந்துவிட்டதாக ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஆறுமுகசாமி அறிக்கை வந்த பிறகு தற்போதும், ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இரு தரப்பினருமே டிசம்பர் 5ஆம் தேதியே ஜெயலலிதா நினைவு நாளை அனுசரிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளனர். எனினும், முன்னாள் எம்.பி கே.சி.பழனிசாமி இன்று ஜெயலலிதா நினைவு நாளை அனுசரித்துள்ளார்.

ஜெயலலிதா நினைவுநாள் டிசம்பர் 4? டிசம்பர் 5? ஆறுமுகசாமி கமிஷன் அறிக்கையால் குழப்பத்தில் அதிமுக!

ஆறாத ரணமாம் அம்மாவின் மரணம்.. ஜெயலலிதா நினைவு தினத்தை இன்றே அனுசரித்த கே சி பழனிசாமி

ஜெயலலிதா இறந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட தேதியே தவறு.. ஒருநாள் முன்பே மரணமடைந்துள்ளார்- ஆறுமுகசாமி ஆணையம்

English summary

According to a report by Arumugasamy Inquiry Commission, former Chief Minister Jayalalithaa did not die on December 5 and she died on December 4. However, both OPS and EPS are planning to observe Jayalalithaa Memorial on December 5.