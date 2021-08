மாத சம்பளம் வாங்குவோர், இஎம்ஐ கட்டுவோர் கவனத்துக்கு.. இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ள மாற்றங்கள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : ஏடிஎம்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட மாதாந்திர இலவச பரிவர்த்தனையைத் தாண்டி கூடுதலாக பயன்படுத்துவதற்கான கட்டண உயர்வு இன்று (ஆகஸ்ட் 1) முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதேபோல் விடுமுறை நாடகளில இஎம்ஐ எடுப்பதும் இந்த மாதம் முதல அமலுக்கு வருகிறது. இதேபோல் விடுமுறை நாள் என்றாலும், அன்றைய நாள் சம்பளம் வருவதும் இந்த மாதம் முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

வாடிக்கையாளர்கள் கணக்கு வைத்துள்ள வங்கியின் ஏடிஎம் கார்டுகளை வேறு வங்கியின் ஏடிஎம் மெஷின்களில் பயன்படுத்தும்போது பணப் பரிவர்த்தனைக்கான பரிமாற்றக் கட்டணம் ரூ. 15 வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது.

இனி இந்த கட்டணம் 2 ரூபாய் அதிகரித்து ரூ. 17 ஆக உயருகிறது. பணமில்லாத பரிவர்த்தனைக்கான பரிமாற்றக் கட்டணமும் ரூ. 5-இலிருந்து ரூ. 6 ஆக உயருகிறது.

English summary

The tariff hike will come into effect from today (August 1) for use in addition to the monthly free transaction allowed at ATMs. Similarly, EMIs on holiday draws will come into effect from this month.