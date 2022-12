முருகனுக்கு உகந்த சஷ்டி..மகத்தில் அமைச்சராகும் உதயநிதி..குருவின் ஆசியும் கூடுதலாக இருக்கு!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மகத்தில் பிறந்தால் ஜெகத்தை ஆள்வார்கள் என்று சொலவடை உண்டு. சஷ்டி திதியில் தொடங்கும் எந்த ஒரு நற்காரியமும் வெற்றியைத் தேடித்தரும் என்று சொல்வார்கள். பொன் கிடைத்தாலும் கிடைக்காத புதன்கிழமையில் குரு பகவான் ஆசியுடன் கூடிய குரு ஹோரையில் அமைச்சராக பதவியேற்கப் போகிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின்

உதயநிதிக்கு இப்போது கோச்சார ரீதியாக சனிபகவானும், குருபகவானும் சாதகமாகவே இருக்கின்றனர். பாக்ய சனி, லாப குரு பதவி யோகத்தை பெற்று தந்திருக்கின்றனர். உதயநிதி ஸ்டாலினின் ஜாதகத்தில் உள்ள யோகங்கள் படிப்படியாக பதவி யோகத்தை கொடுத்து வருகின்றன.

உதயநிதி ஸ்டாலின் 1977ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 27ஆம் தேதி பிறந்திருந்திருக்கிறார். மேஷ லக்னம் ரிஷப ராசி. மேஷம் லக்னம் ரிஷபம் முதல் தனுசு வரை எட்டு கிரகங்கள் வரிசையாக அமர்ந்துள்ளன. கிரகமாலிகா எனப்படும் இந்த யோகம் ஒரு கோடியில் ஒருவருக்குத்தான் இருக்கும்.

English summary

There is a saying that if you are born in Magam star, you will rule the world. It is said that any auspicious work that begins on Shashti Tithi will lead to success. Udhayanidhi Stalin will be sworn in as minister in Guru Horai on Wednesday with the blessings of Guru Bhagavan, even if he does not get gold.