யானை, குதிரைகள் வரவேற்பு.. கோட்டை முகப்பு- பாகுபலிக்கே டஃப் கொடுக்கும் ஈபிஸ் டீமின் பிரமாண்ட பிளான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நாளை நடைபெற இருக்கும் அதிமுக பொதுக்குழுவில் 'பாகுபலி'க்கே டஃப் கொடுக்கும் வகையில் யானை, குதிரைகளை வைத்து எடப்பாடி பழனிசாமி வரவேற்பு கொடுக்கும் வகையில் பிரமாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

ஓபிஎஸ் தரப்பினரின் கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் பொதுக்குழு ஏற்பாடுகளைச் செய்து வந்தாலும், கொஞ்சமும் சளைக்காமல் பொதுக்குழுவில் பிரமாண்டத்தைக் காட்டி வருகின்றனர் ஈபிஎஸ் தரப்பினர்.

பொதுக்குழு ஏற்பாடுகளை முன்னாள் அமைச்சர் பென்ஜமின் மேற்பார்வை செய்து வரும் நிலையில், இன்று வானகரம் சென்று முன்னாள் அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், கே.பி.முனுசாமி, நத்தம் விஸ்வநாதன், தங்கமணி, எஸ்.பி.வேலுமணி உள்ளிட்டோர் பார்வையிட்டனர்.

அதிமுக பொதுக்குழு.. ஒரு இடத்தில் கூட ஓபிஎஸ் இல்லை.. கடைசியில் அந்த பூங்கொத்து கூட- ஓ காரணம் இதுதானா?

English summary

Grand preparations have been made to welcome Edappadi Palaniswami with elephants and horses in the AIADMK general committee meeting to be held tomorrow.