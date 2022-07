சீனிவாசன் கையெழுத்தா ஓகே ஓகே! 300 கோடிக்கு க்ரீன் சிக்னல்! செக் மூலம் ஓபிஎஸ்க்கு செக் வைத்த இபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொருளாளர் பதவியில் இருந்து ஓ பன்னீர்செல்வம் நீக்கப்பட்டதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி வங்கிகளுக்கு கடிதம் எழுதிய நிலையில் பொருளாளராக நியமிக்கப்பட்ட திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கையெழுத்திட்ட காசோலைகளை வங்கி பரிவர்த்தனைக்கு வங்கிகள் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது

சென்னையை அடுத்த வானகரத்தில் கடந்த 11ஆம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக்குழுவில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் இருந்த பொருளாளர் பதவி பறிக்கப்பட்டது. மேலும் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் புதிய அதிமுக பொருளாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார்.

தான் பொருளாளராக தொடர்வதாக ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறிய நிலையில், அதிமுக வங்கி கணக்குகள் உள்ள கரூர் வைஸ்யா, இந்தியன் வங்கி மேலாளர்களுக்கு அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் என்ற பெயரில் எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஒரு கடிதம் எழுதி உள்ளார்.

English summary

While Edappadi Palanicamy has written to the banks that O Panneerselvam has been removed from the post of AIADMK treasurer, it has been reported that banks have accepted checks signed by Dindigul Srinivasan, who has been appointed as treasurer, for bank transactions.