உஷார் மக்களே.. உங்க சிம்கார்ட், உங்க பணத்தையே கொள்ளையடிக்கும்! அதுதான் "சிம் ஸ்வாப்!"

Chennai

oi-Logeshwari Ilangovan

சென்னை: கொஞ்சம் யோசித்துப்பாருங்கள்..நீங்கள் பயன்படுத்தி வரும் சிம்கார்ட் இணைப்பு துண்டிக்கப்படுகிறது. அந்த தொலைபேசி எண்ணில் தான் உங்களது வங்கிக்கணக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே எண்ணில் புதிய சிம்கார்டை வேறொருவர் வாங்குகிறார். அந்த புதிய சிம்கார்டை இயக்கி, கூகுள் பே, பேடி எம் போன்ற செயலிகள் மூலம் உங்கள் பணம் திருடுபோனால் என்னவாகும். படிக்கும்போதே பகீரென்று இருக்கிறதல்லவா..இப்படி ஒரு சம்பவம் சென்னையில் நடந்திருக்கிறது.

இப்படி சிம்கார்ட் மூலம் கொள்ளையடிக்கும் முறைக்கு சிம் ஸ்வாப் (SIM SWAP) என்று பெயர். இந்த நூதன முறையைப் பயன்படுத்தி, சென்னையில் உள்ள பிரபல மருத்துவமனையின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து லட்சக்கணக்கில் பணம் திருடப்பட்டது. திருடியவர்களை சென்னை சைபர் கிரைம் போலீசார் தற்போது கைது செய்திருக்கிறார்கள்.

"எங்கள் மருத்துவமனையின் வங்கிக் கணக்கில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மொபைல் எண்ணின் சேவை துண்டிக்கப்பட்டது. அதன்பிறகு எங்கள் மருத்துவமனை வங்கி கணக்கிலிருந்து ரூ.24 லட்சம் திருடப்பட்டுள்ளதாக" சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள பிரபல கண் மருத்துவமனையின் நிர்வாக அதிகாரி சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் ஒன்றைக் கொடுத்தார்.

கருப்பு-சிவப்பு பக்கத்துலேயே தாமரையா! அடுத்தடுத்து நடப்பட்ட திமுக - பாஜக கொடிகள்.. உண்மை என்ன?

English summary

In this Digital era, lots of men use technology to take your money from banks. Here sone using duplicate sim cards.