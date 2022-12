பெரிய விக்கெட்.. பார்டரை தாண்டும் காங் எம்எல்ஏ.. கமலாலயத்திற்கு ரூட்! போச்சே.. பரபரக்கும் காங்கிரஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ ஒருவரை கட்சிக்குள் கொண்டு வரும் வேலையில் தமிழக பாஜக தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறதாம். காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் சமீபத்தில் வெடித்த கோஷ்டி மோதலைத் தொடர்ந்து தென் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ ஒருவர் கடுமையான அப்செட்டில் இருக்கிறாராம். அவரது மைண்ட் வாய்ஸை கேட்ச் பிடித்த தமிழக பாஜகவினர் அவரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனராம். எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் புயல் கதர்க்கட்சிக் கரையைக் கடந்து கமலாலயத்தில் கேம்ப் போடக்கூடும் என்கிறார்கள் காங். பாஜக வட்டாரத்தினர்.

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரியை மாற்ற தலைமை ஆலோசித்து வரும் நிலையில், அந்த பதவிக்கு சிட்டிங் எம்.எல்.ஏக்கள் சிலரும் போட்டி போட்டனர். அதில் இந்த தென்மாவட்ட புள்ளியும் அடக்கம்.

ஆனால், இவருக்கு சாதகமான எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லையாம். போதாக்குறைக்கு அடுத்து சீட் கிடைப்பதே கடினம் என்ற தகவலும் கிடைத்துள்ளது. இதனால், கடுமையாக அப்செட்டான அவர், கட்சி நிர்வாகிகளிடமே சீறியுள்ளார். இந்த தகவல் தமிழக பாஜகவினரையும் எட்டவே, அவர்கள் கொக்கியைப் போட்டுவிட்டார்களாம்.

Tamil Nadu BJP is actively involved in bringing a TN Congress MLA into the party. A sitting MLA is deeply upset following the recent factional conflict within the Congress. TN BJP leaders negotiating with him. Sources says that any time the storm can cross congress border and set up camp at Kamalalayam.