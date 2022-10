என் தாய் மாமா “எம்எல்ஏ”.. அவர் கட்சில விக்ரமன் உறுப்பினர்! பிக்பாஸில் அரசியல் செய்யும் அஜீம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள அஜீம், விக்ரமன் இருக்கும் கட்சியின் தன்னுடைய தாயின் உடன்பிறந்த சகோதரர் எம்.எல்.ஏவாக இருப்பதாக பேசியது தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் முன்னணியில் இருந்து வருகிறது விஜய் டிவி. இதில், ஒளிபரப்பாகி வரும் பல நிகழ்ச்சிகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வருகின்றன. இதில் பணிபுரிந்த பலர் தமிழ் சினிமாவில் உச்சம் தொட்டிருக்கிறார்கள்.

குக் வித் கோமாளி, சூப்பர் சிங்கர், ஜோடி நம்பர் ஒன், நீயா நானா, கேபிஒய் சாம்பியன்ஸ், பிக்பாஸ், பிபி ஜோடிகள் என விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பல நிகழ்ச்சிகள் ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்து இழுத்து வருகின்றன.

இணையத்தில் லீக்கான ஜி.பி முத்து பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் வீடியோ.. இப்படியா பண்ணுவாங்க!?

English summary

Azim, who participated in the Bigg Boss program being broadcast on Vijay TV, has now caused controversy when he said that his mother's brother is the MLA of Vikraman's party.