Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: செம்பரம்பாக்கத்தில் மது போதையில் கல்லூரி மாணவர் 8- ஆவது மாடியில் இருந்து தவறி விழும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிறந்தநாள் விழாவில் மது பார்ட்டி.. போதையில் நடந்த விபரீதம்.. மாணவர் பலி.. பதைபதைக்கும் வீடியோ பகீர்

ஆந்திர மாநிலம், நெல்லூரைச் சேர்ந்தவர் நவீன்குமார் (21). இவர் ஸ்ரீபெரும்புதூரை அடுத்த தண்டலத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் பி.டெக் பயோ மெடிக்கல் 4 ஆம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.

இவர் செம்பரம்பாக்கத்தில் உள்ள 18 மாடி கொண்ட அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் நண்பர்களுடன் தங்கியுள்ளார். கடந்த 16-ஆம் தேதி இரவு பக்கத்து அறையில் தங்கி உள்ள நண்பரின் பிறந்த நாள் என்பதால் அங்கு கேக் வெட்டி பிறந்தநாளை கொண்டாடினர்.

மாற்று ஜாதி பெண்ணுடன் மகன் திருமணம்.. ஆத்திரமடைந்த தந்தை.. கோடாரியால் தாக்கும் பகீர் வீடியோ

English summary

B Tech student falls to death from 8th floor of apartment: The deceased J Naveenkumar of Nellore in Andhra Pradesh was a final-year student of biomedical engineering at a deemed university fell from the eighth floor of a multi-storied apartment near Poonamallee