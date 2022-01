தமிழகத்தில் கட்டாய மதமாற்ற தடை சட்டத்தை அமல்படுத்தனும் - சொல்கிறார் பாஜக அண்ணாமலை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் கட்டாய மதமாற்றத் தடைச் சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அறிக்கை மூலம் கூறியுள்ளார்.

அரியலூர் அருகே பள்ளி மாணவி ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. மேலும் மரணத்திற்கு முன்னர் அந்த மாணவி பேசிய வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது.

இந்நிலையில் பள்ளியில் மதமாற்றம் செய்ய முயன்றதால் மாணவி தற்கொலை செய்தார் என்றும் தமிழகத்தில் கட்டாய மதமாற்றத் தடைச் சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழக அலங்கார ஊர்தியை மத்திய அரசு நிராகரித்தது ஏன்?.. பாஜக அண்ணாமலை சொல்லும் காரணம் என்ன?

English summary

BJP state president Annamalai has said in a statement that the ban on forced conversions should be implemented in Tamil Nadu.