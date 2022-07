சிக்னல் கொடுத்த மேலிடம்? பச்சை கொடி காட்டிய அண்ணாமலை! ‘கமலாலயம்’ செல்லுமா தேனி எக்ஸ்பிரஸ்? பரபர மூவ்

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் அதிகார மோதல் ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்தே ஓ.பன்னீர்செல்வம் பாஜகவில் இணைய இருக்கிறார் என்ற தகவல்கள் உலா வந்த நிலையில், பாஜகவின் கதவு எல்லோருக்கும் திறந்தே உள்ளது என பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

சென்னை வானகரத்தில் உள்ள தனியார் மண்டபம் ஒன்றில் நேற்று நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில், அக்கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

மேலும், ஓபிஎஸ் மற்றும் வைத்திலிங்கம் உள்ளிட்ட அவரது ஆதரவாளர்கள் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டனர். இருந்தாலும் அதிமுக தான் நீடிப்பதாகவும், இபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை தான் கட்சியிலிருந்து நீக்குவதாக அதிரடியாக அறிவித்தார்.

