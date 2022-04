நன்றாக இருக்கும் உயர் கல்வி துறையில் அரசியலை புகுத்துகிறது திமுக.. சங்கடமா இருக்கு! அண்ணாமலை வேதனை.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : துணைவேந்தர்களை மாநில அரசே நியமனம் செய்யும் சட்ட மசோதாவை திமுக அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் நிறைவேற்றி உள்ளது சங்கடமாக உள்ளது என பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத் திருத்த மசோதாவை சட்டப்பேரவையில் உயர் கல்வி துறை அமைச்சர் பொன்முடி இன்று நடைபெற்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் போது அறிமுகம் செய்தார்.

அப்போது ஆரம்ப நிலையிலே அந்த மசோதாவுக்கு எதிப்பு தெரிவிப்பதாக அதிமுக உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சருமான கே.பி.அன்பழகன் தெரிவித்தார். இதை தொடர்ந்து அதிமுக, பாஜக உறுப்பினர்கள் ந வெளிநடப்பு செய்வதாக அறிவித்தனர்.

கொடூரம்! பொதுவெளியில் பழங்குடி பெண்ணின் ஆடை கிழிப்பு - பாஜக பிரமுகர் உட்பட 9 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

English summary

BJP Tamil Nadu leader Annamalai has said that it is embarrassing that the DMK has passed the bill appointing vice chancellors by the state government with political ambition.