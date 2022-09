அனுமதியின்றி போராடிய உமா ஆனந்த்.. குறி வைத்த போலீஸ்.. விசாரணைக்கு வாங்க.. பாய்ந்தது வழக்கு!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சென்னை மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலை பக்தர்கள் வசம் ஒப்படைக்கக்கோரி கடந்த 31ம் தேதி கோயிலுக்குள் போராட்டம் நடைபெற்றது.

அனுமதியின்றி நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தையடுத்து புகாரின் பேரில் 75 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், பாஜக கவுன்சிலர் உமா ஆனந்த் உட்பட 75 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து விசாரணைக்காக உமா ஆனந்த்திற்கு மயிலாப்பூர் போலீசார் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர்.

பயங்கரவாத முகாம்:ஆந்திரா, தெலுங்கானாவில் பாப்புலர் பிரண்ட்-ன் 23 இடங்களில் சோதனை- 4 பேர் அதிரடி கைது

English summary

A protest was held inside the temple on the 31st to hand over the Mylapore Kabaleeswarar temple to the devotees. A case was registered against 75 people on the basis of complaint after this protest which was held without permission. In this case, a case was registered against 75 people including BJP councilor Uma Anand. Following this, the Mylapore police have sent a summons to Uma Anand for questioning.