நாம் எதிர்க்கப்போவது பெரிய பிசாசு.. 2 மாசம் தான் டைம்.. உழைக்கலைனா வெளிய போ.. கடுகடுத்த துரைமுருகன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பிசாசு மாதிரி உருவெடுத்து வருகிறது பாஜக. பணம் மற்றும் அதிகார பலத்தோடு நமக்கு எதிராகப் போராடுவார்கள். அதனை நாம் முறியடிக்க வேண்டுமென்றால், நாம் பூத் கமிட்டிகளை வலுவாக அமைக்க வேண்டும் என அமைச்சர் துரைமுருகன், திமுக நிர்வாகிகளுக்கு கண்டிப்போடு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலைக் குறிவைத்து பாஜக தீவிரமாகப் பணியாற்றி வரும் நிலையில், திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலினும், பணிகளை வேகப்படுத்த உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அதன்படி, திமுக பொதுச் செயலாளரும் அமைச்சருமான துரைமுருகன், வேலூரில் நடைபெற்ற கட்சிக் கூட்டத்தில் முக்கியமான ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளார்.

பாஜகவின் தேர்தல் பணிகள் வேகமாக இருப்பதால் குறித்து கடுமையாக எச்சரிக்கும் வகையில் திமுகவினர் மத்தியில் பேசி இருக்கிறார் அமைச்சர் துரைமுருகன்.

ஆளுநர் பாவம்.. அண்ணாமலை அறிக்கை உப்பு சப்பில்லாதது.. ரவுண்டு கட்டி அடிக்கும் அமைச்சர் துரைமுருகன்!

English summary

BJP is emerging like devil. They will fight against us with money and power. If we want to overcome it, we should form strong booth committees. : Minister Durai Murugan has advised to DMK executives at vellore.