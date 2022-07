எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை.. கண்ணசைத்த ‘மேலிடம்’! உற்சாக ஓபிஎஸ்! கையை பிசையும் ’சேலம்’

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் நடைபெற்று வரும் அதிகார மோதல்களுக்கு இடையே எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு நெருக்கடி அளிக்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை ஓ.பன்னீர்செல்வம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் "மேலிடம்" சில முக்கிய வாக்குறுதிகளை அளித்து இருப்பதாகவும் இதனால் அவரது தரப்பு உற்சாகம் அடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கடந்த ஜுலை மாதம் 11ஆம் தேதி சென்னை வானகரத்தில் நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், வைத்திலிங்கம், மனோஜ்பாண்டியன், ஜே.சி.டி. பிரபாகரன் உள்ளிட்டோரை நீக்குவதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் அதிமுகவின் பொருளாளர், அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்புகளில் இருந்தும் ஓபிஎஸ், அவரது மகன்கள் ரவீந்திரநாத்குமார், ஜெயபிரதீப், அவரது ஆதவாளர்கள் என அடுத்தடுத்து நீக்கப்பட்டனர்.

English summary

Amid the ongoing power struggles in the AIADMK, while O. Panneerselvam is taking various measures to put pressure on Edappadi Palanichamy, there are reports that "the top" is making some important promises and his side is excited by this.