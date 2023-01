எந்த சேனல்..பேரை சொல்லுங்க..ஆதாரம் தறேன்.. பிரஸ்மீட்டில் அண்ணாமலை கடும் வாக்குவாதம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆதாரத்தை வெளியிடுவீர்களா என்று கேட்ட தனியார் டிவி சேனல் செய்தியாளரிடம் பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். யாராக இருந்தாலும் சேனல் பெயரையும் செய்தியாளர் பெயரையும் கூறி விட்டு கேள்வி கேளுங்கள் என்று பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார். யூடியூப் சேனல் செய்தியாளர்கள் யாரும் என்னுடைய செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு வரவேண்டாம் என்றும் அவர்களை அலுவலகத்திற்குள் விட வேண்டாம் என்றும் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார். செய்தியாளர்களிடம் மிரட்டும் விதமாக பேசியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

பதற்றம்! பயம்! செந்தில் பாலாஜி விரித்த வலையில் அண்ணாமலை சிக்கிட்டாராமே? என்ன

பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை இன்று தி.நகர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். பேட்டிக்குப் பிறகு மஸ்தான் மரணத்தை பற்றியும் ஈரோடு பெண் மரணம் குறித்தும் செய்தியாளர்களும் அண்ணாமலைக்கும் இடையே காரசார வாக்குவாதம் நடைபெற்றது. ஈஷாவில் கொலை நடந்ததாக கூறியது ஏன் என்றும் கேட்டார் அண்ணாமலை. கொலையாளிக்கும் உங்களுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உள்ளதா என்று கேட்டார்.

திமுக அமைச்சர் மீது மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டு உள்ளது. வீடியோ ஆதாரத்துடன் உள்ளது நாள் தருகிறேன் அதை நீங்கள் ஒளிபரப்புவீர்களா என்று கேட்டார் அண்ணாமலை. ஒவ்வொருமுறையும் நீங்கள் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீர்கள் ஆனால் ஆதாரத்தை தர மறுப்பது ஏன் என்று புதிய தலைமுறை செய்தியாளர் முருகேசன் கேட்டார்.

அதற்கு உடனே கோபப்பட்ட அண்ணாமலை பிஜிஆர் எனர்ஜி குறித்த ஆதாரம் உள்ளது அதை ஒளிபரப்புவீர்களா என்று புதிய தலைமுறை செய்தியாளரிடம் கேட்டார். நான் கொடுக்கும் ஆதாரங்கள் அனைத்தையும் அரை மணி நேரம் உங்கள் சேனலில் ஒளிபரப்ப வேண்டும். புதிய தலைமுறை செய்தியாளரிடம் இப்போது நான் ஆதாரங்களை தருவேன் அவர் அதை அரை மணி நேரம் ஒளிபரப்பு செய்து விட்டு வந்து அடுத்த கேள்வியை கேட்க வேண்டும். நான் கெடுக்கும் ஆதாரங்களை போடாமல் ஒரு கட்சிக்கு ஜால்ரா அடித்து விட்டு இங்கே வந்து கேட்கக்கூடாது.

நான் பிஜிஆர் ஆதாரத்தை பிரஸ்மீட்டில் கொடுத்தும் அதை நீங்கள் ஒளிபரப்பு செய்ய வில்லை. சும்மா வந்து கேள்வி கேட்டு கதை விடக்கூடாது. நான் கொடுக்கும் ஆதாரத்தை போடாமல் முதலமைச்சர் டீ குடித்தார், காபி குடித்தார், முதலமைச்சர் சைக்கிளில் போகிறார் என்று தானே செய்தி போடுகிறீர்கள். நீங்க வாங்க நான் ஆதாரம் தருகிறேன் அதை ஒளிபரப்ப வேண்டும். முதலில் பிஜிஆர் எனர்ஜி பற்றிய ஆதாரம் தருகிறேன் வரிசையாக ஒவ்வொன்றாக தருகிறேன் என்றும் அண்ணாமலை கூறினார். முதலில் பிஜிஆருக்கு பந்தையம் வைத்துக்கொள்வோம் என்றும் அண்ணாமலை கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அண்ணாமலை, 40 ஆயிரம் ரூபாய் கேமரா, மொபைல் போன் வைத்துக்கொண்டு லைக் வாங்குவதற்காக யூடியூப் சேனல்காரர்கள் கேள்வி கேட்பதாக கூறினார். என் பெயர் அண்ணாமல் நான் பாஜக என்று கூறிய அவர்,என்னிடம் கேள்வி கேட்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சேனல் பெயரையும் ரிப்போர்ட்டர் பெயரையும் கூறி விட்டு கேள்வி கேளுங்கள் என்றார். என்னுடைய செய்தியை கவர் செய்ய வேண்டும் என்று நான் யார் காலிலும் விழவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார். இனிமேல் யூடியூப் சேனல் நடத்துபவர்கள் பாஜக அலுவலகத்திற்கு செய்தி சேகரிக்க வரவேண்டாம் என்றும் அண்ணாமலை கூறினார். நான் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன் என்றும் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

அரை மணி நேரம் கழித்து புதிய தலைமுறை செய்தியாளரிடம் பிஜிஆர் எனர்ஜி குறித்த ஆதாரங்களை கொடுத்தார். நேரடியாக விவாதத்திற்கு வாருங்கள் என்று புதிய தலைமுறை செய்தியாளர் அழைத்ததற்கு என்னையே விவாதத்திற்கு அழைக்கிறீர்களா? எனக்கு பதில் நாராயணன் திருப்பதிதான் விவாதத்தில் வந்து பேசுவார் என்று அண்ணாமலை கூறியதாகவும். தன்னை ஒருமையில் பேசியதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் புதிய தலைமுறை செய்தியாளர். ஆதாரத்தை வெளியிடுவேன் என்று கூறியவர் விவாதத்திற்கு வர மறுப்பது ஏன் என்றும் செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

BJP state president Annamalai said that whoever it is, mention the name of the channel and the name of the reporter and ask questions. Annamalai said that none of the YouTube channel reporters should come to my press conference and should not let them inside the office.