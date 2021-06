அடடே சூப்பர்..! இப்படியொரு பாஜக எம்எல்ஏவா... செருப்புகூட அணியாமல் சட்டசபைக்கு சென்ற காந்தி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: எளிமைக்குப் பெயர்போன பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் காந்தி, செருப்புகூட அணியாமல் தமிழ்நாடு சட்டசபைக்குச் சென்று கவனத்தை ஈர்த்ததுள்ளார்.

நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் திமுக தனிப்பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான இடங்களில் வென்று ஆட்சியைப் பிடித்தது. இந்தத் தேர்தலில் 20 இடங்களில் பாஜக போட்டியிட்டது.

அதில் கோவை தெற்கு, நாகர்கோவில், திருநெல்வேலி, மொடக்குறிச்சி ஆகிய தொகுதிகளில் பாஜக வேட்பாளர்கள் வென்றனர். சுமார் 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சட்டசபையில் பாஜக உறுப்பினர்கள் நுழைந்துள்ளனர்.

English summary

BJP MLA Gandhi, known for his simplicity, gained attention by going to the TN Assembly barefoot. MR Gandhi elected as MLA from Nagercoil constituency.