சபாநாயகர் அப்பாவு கூப்பிட்ட விதம்..நெகிழ்ந்து போய் பாராட்டிய பாஜக எம்எல்ஏ நயினார் நாகேந்திரன்..செம்ம

சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் சபாநாயகராக பொறுப்பேற்ற அப்பாவுவை பாஜக எம்எல்ஏ நயினார் நாகேந்திரன் வெகுவாக பாராட்டி பேசினார். இருவரும் குடும்ப நண்பர்கள் என்றும் கொள்கையில் மாறுபாடு என்றாலும், பொதுப்பிரச்சனையில் ஒன்றாக குரல் கொடுத்தோம் என்றார்.

சட்டசபையில் சபாநாயகராக அப்பாவு மற்றும் துணை சபாநாயகராக பிச்சாண்டி ஆகியோர் நேற்று பதவியேற்றனர். அதை வரவேற்று சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் நேற்று ஒவ்வொருவராக பேசினர்.

அப்போது சபாநாயகர் அப்பாவு, பாஜக எம்எல்ஏ நயினார் நாகேந்திரனை அழைக்கும் போது, எனது குடும்ப நண்பர் நயினார் நாகேந்திரன் என்று கூறி பேச அழைத்தார்.

BJP MLA Nainar Nagendran lauded Appavu for taking charge as the Speaker of the Tamil Nadu Assembly. He said that although the two were family friends and differed in policy, we gave voice together on the common issue.