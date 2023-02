ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. அதிமுக காத்திருக்கட்டுமே.. எங்களுக்கு கவலையில்லை.. நாராயணன் திருப்பதி

பாஜகவின் முடிவுக்காக அதிமுக காத்திருப்பது குறித்து எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை- நாராயணன் திருப்பதி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பாஜகவின் முடிவுக்காக அதிமுக காத்திருப்பது பற்றி எங்களுக்கு எந்தக் கவலையும் இல்லை என தமிழ்நாடு பாஜக செய்தித் தொடர்பாளரும் துணைத் தலைவருமான நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி நடத்தப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

இந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ், நாம் தமிழர், அமமுக மற்றும் தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் சார்பில் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டனர். இந்த நிலையில் நேற்றைய தினம் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிவிட்டது.

English summary

Tamilnadu state BJP spokesperson Narayanan Thirupathy says that let AIADMK has to wait for our decision, we dont bother about that.