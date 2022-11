போன பின் பார்ப்போம் என அலட்சியம்..? கேரளா அரசின் துரோகம்.. “தட்டிக் கேளுங்க” - கொந்தளிக்கும் பாஜக!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக - கேரள எல்லையில் அத்து மீறி செயல்படும் கேரள அரசை கண்டித்து, ரீசர்வே பணியினை நிறுத்தச் சொல்லி அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என திமுக அரசை வலியுறுத்தியுள்ளது தமிழக பாஜக.

கேரளா அரசு, டிஜிட்டல் மறு அளவீடு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன்படி, மாநில எல்லைப் பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் கேரள அரசு தமிழக நிலங்களை கேரளாவிற்கு சொந்தமானது என பதிவு செய்து பலகைகள் வைக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

கேரள அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு தமிழக எல்லைப் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள், வன ஆர்வலர்கள், விவசாயிகள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

கேரள மாநில அரசு எடுக்கும் இந்த டிஜிட்டல் ரீ சர்வேயால் தமிழகத்தை ஒட்டியுள்ள தமிழகத்தின் நிலங்கள் பறிபோகும் அபாயம் உள்ளதாக அப்பகுதியினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

English summary

Tamil Nadu BJP has condemned Kerala government’s digital resurvey of the Tamil Nadu-Kerala border and urged the DMK government to stop the reserve work. BJP's Narayanan Thirupathy has said that it is reprehensible that 'we will see after we leave'.