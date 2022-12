வேற வழியில்லை.. சவுத்தில் களமிறங்கும் பாஜக! அதே ‘தலைகளுக்கு’ மீண்டும் வாய்ப்பு? பரபர பாலிடிக்ஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தேசிய கட்சியாக இருந்தாலும் தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை குறிப்பிடத் தகுந்த வெற்றி பெற முடியாத பாஜக தற்போதும் கடந்த தேர்தல்களைப் போல தென் மாவட்டங்களில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அதிகபட்சமாக கோவையில் வேண்டுமானால் போட்டியிடலாம் என்கின்றனர் அரசியல் நிபுணர்கள்.

சட்டமன்ற தேர்தலில் கூட்டணி மீண்டும் தொடர வேண்டும் என பாஜக தலைமை விரும்புகிறது. இதற்கு காரணம் பாஜக கூட்டணியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி விஜயகாந்தின் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் ஆரிய கட்சிகள் உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் தனித்து களம் கண்டு தோல்வியடைந்தன.

இதனால் தற்போதுள்ள அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இரு கட்சிகளையும் சேர்த்து தேமுதிகவுக்கு இருக்கும் ஓரளவு செல்வாக்கையும், வட மாவட்டங்களில் பாமகவுக்கு இருக்கும் செல்வாக்கையும் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறது

உதயநிதி பிறந்தநாளுக்கு போஸ்டர் ஒட்ட பள்ளி மாணவர்களுக்கு நிர்பந்தம்.. பாஜக நாராயணன் குற்றச்சாட்டு

English summary

Political experts say that even though it is a national party, the BJP, which has not been able to get any significant success in Tamil Nadu, is focusing only on the southern districts like in the previous elections and if it wants to compete in Coimbatore, it can contest at most.