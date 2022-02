மாநகராட்சியில் பெற்ற 7.17% வாக்குகள்.. 3வது பெரிய கட்சி பாஜகதானா? தேர்தல் ஆணைய டேட்டாவை பாருங்க

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நடந்து முடிந்த நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மாநகராட்சிகளில் 7.17 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது. இதை வைத்து மூன்றாவது பெரிய கட்சி என்று பாஜக நிர்வாகிகள் பெருமிதமடைந்து வருகிறார்கள்.

கடந்த 19ஆம் தேதியன்று நடந்து முடிந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் சுமார் 60 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. 22ஆம் தேதியன்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

21 மாநகராட்சிக்கள், நூற்றுக்கணக்கான நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளில் ஆயிரக்கணக்கான வார்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளது. பலமுனைப்போட்டி நிலவியதால் வாக்குகள் பிரிந்தன. திமுக முதலிடம் பிடிக்க அதிமுக இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. கோவை, திருச்சி மாநகராட்சிகளில் அதிமுகவை பின்னுக்குத்தள்ளியது காங்கிரஸ்.

தனித்துப்போட்டியிட்ட பாஜக பல வார்டுகளை வென்றது. பாஜக மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளதாக அக்கட்சியின் மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை கூறியதற்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத்தலைவர் கே.எஸ். அழகிரி எதிர்ப்பு தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டார்.

English summary

According to the State Election Commission, the BJP is the third largest party in the city with 7.17 per cent of the vote in the recent municipal elections.