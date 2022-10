ஒன்னா இருந்தா நல்லாருக்கும்! எங்களுக்கும் ஆசைதான்! உடைத்துப் பேசிய பாஜக ‘தலை’! கேட்குமா ‘இரட்டை இலை’

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை தொடர்பாக நீண்ட நாட்களாக ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ் இடையே மோதல் நிலவி வரும் நிலையில், பாஜக அவர்களை ஒன்றாக பயணிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தி வருவதாக யூகங்கள் உலாவி வந்த நிலையில், அதனை உண்மையாக்கும் வகையில் பாஜக 'முக்கிய' தலைவர் பேசியிருப்பது தான் அரசியல் அரங்கில் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.

சட்டமன்ற தேர்தலில் ஏற்பட்ட தோல்விக்குப் பிறகு அதிமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்ததோடு, அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு போர்க்கொடி தூக்க.. முடியவே முடியாது என பேசினார் ஓபிஎஸ்.

ஆனாலும் கட்சியில் தனக்குள்ள செல்வாக்கை பயன்படுத்தி பெரும்பாலான மாவட்டச் செயலாளர்கள் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் ஆதரவோடு எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Speculations were rife that the BJP was advising them to travel together, with the OPS-EPS tussling over a single leadership in the AIADMK for a long time. In this situation, it has become a talking point in the political arena that BJP's main leader has spoken to make it a reality.