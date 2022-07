’ஒன்றிய’ அரசு ‘இந்திய’ பிரதமர்! பாஜக-திமுக கூட்டணி? கிளம்பிய யூகங்கள்! முற்றுப்புள்ள வைத்த அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்ட நிலையில் கடந்த காலங்களைப் போல பிரதமர் நரேந்திர மோடியை முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் திமுகவினர் விமர்சிக்காத நிலையில் பாஜக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்க போகிறதா என்ற யூகங்கள் எழுந்த நிலையில் பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை இது குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழகம் இதுவரை இப்படி ஒரு விழாவை பார்த்திருக்குமா என்ற அளவில் மிக பிரம்மாண்டமாக 44 வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது. நான்கே மாதங்களில் இவ்வளவு விரைவாக திட்டமிட்டு செயல்பட்டு நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை தமிழக அரசு முடித்திருப்பது உலக அளவில் பாராட்டுகளை பெற்றிருக்கிறது.

கடந்த ஒரு ஒரு வார காலமாகவே இறுதி கட்ட ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில் உலகெங்கிலும் இருந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செஸ் விளையாட்டு வீரர்கள் தமிழகம் வந்தனர். அவர்களுக்கான உபசரிப்பும் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

English summary

While Prime Minister Narendra Modi attended Chennai Chess Olympiad and Anna University Convocation, BJP Tamil Nadu president Annamalai has given an explanation about this while there were speculations that BJP is going to form an alliance with DMK as Chief Minister Stalin and DMK did not criticize Prime Minister Narendra Modi like in the past.