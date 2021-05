அச்சமூட்டும் பிளாக் பங்கஸ்.. இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் கேஸ்கள்.. 5500 பேர் பாதிப்பு.. 126 பேர் பலி!

Chennai

சென்னை; இந்தியாவில் பிளாக் பங்கஸ் அல்லது மியூகோமைக்கோசிஸ் எனப்படும் கருப்பு பூஞ்சை தாக்குதல் காரணமாக பலர் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.

பொதுவாக ஒரு நோய் குறிப்பிட்ட பகுதிக்குள் பல பேருக்கு பரவினால் அது எபிடமிக் என்று அழைக்கப்படும். இதுவே பல நாடுகளுக்கு சென்றால் அதை பேண்டமிக் என்று கூறுவார்கள். எபிடமிக் என்றால் தொற்று, பேண்டமிக் என்றால் பெருந்தொற்று.

முதலில் சீனாவில் மட்டுமே பரவிய கொரோனா எபிடமிக் என்று இருந்து பின் பல நாடுகளுக்கு பரவியதும் பேண்டமிக் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. தற்போது இந்தியாவில் பரவி வரும் பிளாக் பங்கஸ் நோய் தாக்குதல் எபிடமிக் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது மக்களிடையே பரவும் தொற்றுநோய்.

