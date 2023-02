டிஜிட்டல் நூலகம்.. சபாஷ்! ஆனா.. மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யாத பட்ஜெட் : விஜயகாந்த்

இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய பட்ஜெட்டை விமர்சித்துள்ளார் விஜயகாந்த்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மத்திய பட்ஜெட், பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யாத ஒரு பட்ஜெட்டாகவே பார்க்கப்படுகிறது. மத்திய பட்ஜெட் வெறும் சடங்காக இல்லாமல், ஆக்கப்பூர்வமான பட்ஜெட்டாக அமைய வேண்டும் என்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

2023-24-ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். பட்ஜெட் குறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்தவகையில் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த், இந்த பட்ஜெட் பற்றி தனது கருத்தைத் தெரிவித்துள்ளார்.

கல்வி, சுகாதார நிதி பத்தல.. வருமான வரி வரம்பு, சிகரெட் வரி உயர்வு சூப்பர் - பட்ஜெட் பற்றி அன்புமணி

English summary

Union budget is seen as a budget that does not meet the expectations of various sections of the people. Union budget should be a creative budget and not just a ritual. : says DMDK President Vijayakanth.