குறுக்கே வந்த 'மாண்டஸ்' புயல்.. 6 மாவட்டங்களில் பேருந்துகள் ரத்து.. விமானங்களும் ரத்து.. முழு விவரம்

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் இன்று மாலை மாமல்லபுரத்தில் கரையை கடக்க உள்ள நிலையில், பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்து வருவதால் சென்னையில் 7 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேபோல 6 மாவட்டங்களுக்கு பேருந்து சேவையும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

புயல் சென்னையை நெருங்கி வருவதால் மழை தீவிரமடைய தொடங்கி இருக்கிறது. இன்று மாலை ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கும் புதுச்சேரிக்கும் இடையே மாண்டஸ் புயல் கரையை கடக்க இருக்கிறது.

இதன் காரணமாக மணிக்கு 75-85 கி.மீ வரை பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் வெளியில் வரவேண்டாம் என்றும் குறிப்பாக கடற்கரைக்கு அருகில் செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Cyclone Mandous is about to make landfall at Mamallapuram this evening and 7 flight services have been canceled in Chennai due to heavy rain and heavy winds. Similarly, bus services have also been canceled for 6 districts.